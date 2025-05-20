Евросоюз начал пересмотр Соглашения об ассоциации с Израилем, которое предоставляет стране торговые привилегии. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас после встречи министров иностранных дел стран-членов в Брюсселе.

Каллас подтвердила, что большинство государств ЕС поддержали инициативу Нидерландов о пересмотре соглашения.

«Мы запустили этот процесс. Израиль должен устранить барьер для гуманитарной помощи», — подчеркнула она.

На вопрос журналистов о сроках Каллас ответила, что конкретные результаты появятся позже, но работа началась. Она выразила надежду на скорейшую разблокировку гуманитарных поставок и улучшение ситуации в Газе.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем вступило в силу в 2000 году и закрепило рамки политического и экономического сотрудничества. ЕС остается крупнейшим торговым партнером Израиля.

Особое внимание уделяется второй статье соглашения, согласно которой торговые преференции зависят от соблюдения прав человека и международного права. Именно на эту норму ссылается министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп в письме к Каллас, утверждая, что продолжающаяся блокада сектора Газа нарушает международное гуманитарное право и подрывает юридическую основу торгового режима с ЕС.

Ранее ЕС неоднократно призывал Израиль обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу. В условиях сохраняющейся блокады и растущего давления внутри ЕС, вопрос пересмотра соглашения может стать первым серьезным шагом Брюсселя в пересмотре экономических отношений с Израилем.

Ранее Великобритания приостановила переговоры о свободной торговле с Израилем и ввела санкции против поселенцев на Западном берегу. Лондон также вызвал посла Израиля из-за блокады Газы, назвав ее «жестокой и неоправданной».