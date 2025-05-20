Согласно докладу Института развивающихся экономик Банка Финляндии (BOFIT), на который обратило внимание издание The Bell, в 2022–2023 годах объем китайских вложений в российские проекты составил в среднем $400 млн в год — втрое меньше, чем в 2011–2018 годах, когда показатель достигал $1,2 млрд.

Китайские инвесторы, как и большинство иностранных компаний, выбрали путь сворачивания активностей в России. По данным Центробанка РФ, за три года войны объем вложений нерезидентов в реальный сектор экономики снизился на 57% — с $497,7 млрд на начало 2022 года до $216 млрд на начало 2025 года. Это минимальный уровень с 2009 года.

В начале мая на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил о готовности создать благоприятные условия для китайского бизнеса в России и назвал двусторонние отношения «образцом межгосударственного взаимодействия в XXI веке». Он пригласил китайские компании развивать производства на российской территории.

Однако, как сообщают аналитики, за такими заявлениями не последовали реальные действия со стороны Пекина. Китайские власти ввели запрет на инвестиции в российский нефтегазовый сектор, рекомендовали автопроизводителям не строить заводы в РФ и отказались участвовать в финансировании проекта «Сила Сибири-2».

По данным Американского института предпринимательства, последний крупный китайский инвестпроект в России состоялся в 2021 году. Тогда компания Sinopec вложила $360 млн в нефтяную промышленность. С тех пор крупных вложений от китайского бизнеса в РФ не зафиксировано.