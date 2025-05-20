ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Китай сворачивает инвестиции в Россию
Китайские инвестиции в Россию сократились втрое по сравнению с предыдущими годами, говорят данные Института развивающихся экономик Банка Финляндии
Китай сворачивает инвестиции в Россию
Си Цзиньпин и Владимир Путин / Reuters
12 часов назад

Согласно докладу Института развивающихся экономик Банка Финляндии (BOFIT), на который обратило внимание издание The Bell, в 2022–2023 годах объем китайских вложений в российские проекты составил в среднем $400 млн в год — втрое меньше, чем в 2011–2018 годах, когда показатель достигал $1,2 млрд.

Китайские инвесторы, как и большинство иностранных компаний, выбрали путь сворачивания активностей в России. По данным Центробанка РФ, за три года войны объем вложений нерезидентов в реальный сектор экономики снизился на 57% — с $497,7 млрд на начало 2022 года до $216 млрд на начало 2025 года. Это минимальный уровень с 2009 года.

В начале мая на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил о готовности создать благоприятные условия для китайского бизнеса в России и назвал двусторонние отношения «образцом межгосударственного взаимодействия в XXI веке». Он пригласил китайские компании развивать производства на российской территории.

Однако, как сообщают аналитики, за такими заявлениями не последовали реальные действия со стороны Пекина. Китайские власти ввели запрет на инвестиции в российский нефтегазовый сектор, рекомендовали автопроизводителям не строить заводы в РФ и отказались участвовать в финансировании проекта «Сила Сибири-2».

По данным Американского института предпринимательства, последний крупный китайский инвестпроект в России состоялся в 2021 году. Тогда компания Sinopec вложила $360 млн в нефтяную промышленность. С тех пор крупных вложений от китайского бизнеса в РФ не зафиксировано.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us