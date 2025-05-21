Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт резко осудил действия правительства Биньямина Нетаньяху в секторе Газа, заявив в интервью BBC, что происходящее «очень близко к военному преступлению». По его словам, Израиль ведет «войну без цели и без шансов на спасение заложников», а массовая гибель мирных жителей вызывает «отвращение и возмущение».

Ольмерт, возглавлявший правительство в 2006–2009 годах, подчеркнул, что израильские военные убивают невинных жителей Газы. Его слова прозвучали на фоне частичного возобновления поставок гуманитарной помощи в сектор после двухмесячной блокировки и на фоне расширения вторжения в Газу.

По данным Минздрава эксклава, с начала войны погибло более 53 тыс. человек, из них 3 тыс. — только за последние два месяца.

Заявления Ольмерта вызвали резкую реакцию среди правых политиков, которые отказываются воспринимать любую критику войны в Газе. Министр образования Йоав Киш обвинил экс-премьера в «предательстве солдат» и напомнил о его судимости. Гидеон Саар назвал заявления премьера частью «информационной войны против Израиля», а министр равенства Май Голан заявила, что он «плюнул в лицо израильской армии».

Министр финансов Бецалель Смотрич на этом фоне заявил, что согласился лишь на ограниченную поставку помощи в Газу, заявив, что она необходима не для жителей Газы, а для сохранения международной легитимности Израиля. То есть министр прямо подтвердил, что Тель-Авив частично ослабил блокаду сектора лишь в качестве пиар-акции перед западными столицами.

Смотрич подчеркнул, что новый механизм доставки позволит израильским силам продолжить наступление, «уничтожить ХАМАС» и реализовать план по выселению жителей Газы за границу. Министр назвал это частью «плана президента Трампа».

Все это происходит на фоне давления со стороны Международного уголовного суда, который уже заявил, что действия Израиля в Газе могут иметь признаки геноцида и этнической чистки.



