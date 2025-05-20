Администрация президента США Дональда Трампа разработала план по массовой «добровольной депортации» мигрантов, находящихся в стране по статусу временной защиты (TPS). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы Белого дома.

По информации издания, под действие программы подпадают около 700 тыс. человек. Среди них — 200 тыс. украинцев, бежавших от войны с Россией. Также в списке указаны граждане Гаити, Афганистана, Палестины, Ливии, Судана, Сирии и Йемена.

На реализацию плана администрация предложила выделить $250 млн из Фонда экстренной помощи беженцам и мигрантам (MRA), что вызвало критику со стороны бывших дипломатов и правозащитников. Они заявили, что использование этих средств для депортации противоречит целям фонда и нормам международного права.

Источники WP утверждают, что документы были подготовлены до официального заявления Министерства внутренней безопасности США (DHS) 5 мая. Тогда мигрантам, согласившимся вернуться на родину, предложили единовременную выплату в $1000.

Пресс-секретарь DHS Триша Маклафлин подтвердила подлинность документов, но отметила, что они «устарели». По ее словам, министр DHS Кристи Ноэм еще не приняла окончательного решения о прекращении действия TPS для украинцев и гаитян.

Сейчас DHS и Госдепартамент США сосредоточены на тех, кто уже утратил легальный статус. Один из источников издания сообщил, что первой категорией для депортации могут стать афганцы.

Программы временной защиты для украинцев были введены в 2022 году администрацией Джо Байдена после начала войны в Украине. Однако после возвращения в Белый дом Трамп подписал указ о сворачивании большинства гуманитарных программ, включая убежище и TPS.

19 февраля CBS News сообщила, что США приостановили рассмотрение заявлений на иммиграцию от украинцев и граждан стран Латинской Америки, ранее получивших право на въезд.

Между тем, Госдепартамент США по-прежнему не рекомендует своим гражданам посещать Украину из-за угроз безопасности. Международное право запрещает принудительное возвращение беженцев в страну, где их жизни или свобода под угрозой. С критикой плана выступила также Международная организация по миграции (IOM), сотрудничающая с ООН.