ПОЛИТИКА
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Москва теряет энергорынок Китая?
В апреле Китай снизил закупки российской нефти и угля на 13% по сравнению с прошлым годом, несмотря на падение цен и поддержку отрасли со стороны властей РФ
Москва теряет энергорынок Китая?
Китай значительно сократил закупки российских углеводородов / Reuters
15 часов назад

Китай значительно сократил закупки российских углеводородов. По данным таможенной статистики, в апреле импорт угля и нефти из России упал примерно на 13% в годовом выражении.

Объем закупок угля снизился до 7,397 млн тонн — на 13% меньше, чем в апреле прошлого года. За январь–апрель объемы импорта остались практически на прежнем уровне, прибавив всего 2%. Ситуацию осложняют пошлины, введенные Пекином в 2024 году на российский уголь. Это ограничило поставки на фоне общего падения спроса. Внутренние цены в Китае опустились до четырехлетнего минимума, а совокупный импорт угля в апреле сократился на 16%.

Поставки снизились со стороны всех крупных экспортеров: у Индонезии — на 20%, у Австралии и Монголии — на 3%. В таких условиях российская угольная отрасль, потерявшая доступ к европейскому рынку, оказалась под двойным давлением. По оценке Минэнерго РФ, в 2023 году половина угольных компаний была убыточной, а предприятия, обеспечивавшие около 9% добычи, находились в предбанкротном состоянии.

Власти России попытались поддержать сектор: были предложены скидки на железнодорожные перевозки, а государственные банки направят средства на покрытие дефицита бюджета Кемеровской области. Однако аналитики сомневаются в эффективности мер на фоне снижающегося китайского спроса.

Импорт российской нефти в КНР также упал — на 12,9% по сравнению с апрелем 2024 года. Всего Китай закупил 8,07 млн тонн (1,96 млн баррелей в сутки), что на 5,8% меньше, чем в марте. При этом в целом импорт нефти в Китай вырос на 7,5% за счет других поставщиков: совокупно в страну было ввезено 48,06 млн тонн (11,69 млн баррелей в сутки).

Сокращение закупок российской нефти произошло несмотря на снижение цен: по данным Международного энергетического агентства, в апреле средняя стоимость барреля составила $55,64. Причины сокращения импорта из России официально не названы, но на фоне угрозы санкций со стороны США Китай мог предпринять меры предосторожности.

Американские законодатели в мае подготовили законопроект о введении 500% пошлин против стран, покупающих российскую нефть. Его инициировали сенатор Линдси Грэм и лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун. По их словам, документ готов к рассмотрению в случае решения Белого дома о жестких мерах.

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