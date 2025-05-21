ТУРЦИЯ
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Глава турецкой разведки сверил часы с Дамаском
Глава MİT Ибрагим Калын провел переговоры с сирийским президентом и главой разведки о границах, беженцах и разоружении группировок
Глава турецкой разведки сверил часы с Дамаском
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3 часа назад

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын 19 мая провел в Сирии переговоры с президентом Ахмадом аш-Шарой, министром иностранных дел Эсаадом аш-Шейбани и директором разведки Хусейном ас-Саламой. Об этом сообщили источники в структурах безопасности Турции.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, подчеркнув важность территориальной целостности и политической стабильности Сирии. Анкара подтвердила готовность поддерживать Дамаск «в любых обстоятельствах».

В числе ключевых тем — разоружение и интеграция всех вооруженных формирований, включая признанную террористической организацию PKK/YPG, в новую сирийскую армию. Также обсуждались вопросы пограничной безопасности и передача контроля над тюрьмами и лагерями с боевиками ДАЕШ.

Стороны затронули и ситуацию вокруг израильских авиаударов, а также необходимость снятия международных санкций с Сирии. Дополнительно обсуждались меры по безопасному и добровольному возвращению сирийских беженцев.

Переговоры Калына состоялись накануне рабочей встречи Турции и США по Сирии, которая проходит 20 мая в Вашингтоне в рамках согласования приоритетов по урегулированию конфликта.

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