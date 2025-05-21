Лидер правоконсервативной партии AUR Джордже Симион оспорил результаты второго тура президентских выборов в Румынии, назвав их недействительными из-за «внешнего вмешательства». Несмотря на то, что ранее он признал поражение, 20 мая Симион заявил, что подаст иск в Конституционный суд.

Победу с 53,6% голосов одержал проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан. Симион получил 46,4%.

Симион ссылается на заявление главы Telegram Павла Дурова о том, что одна из западноевропейских стран якобы просила мессенджер ограничить активность «консервативных голосов» в Румынии. Политик требует допросить Дурова, который в своей публикации сделал намек на Францию, а также обвиняет власти Молдовы в организации «электорального туризма», который, по его словам, повлиял на результаты голосования.

«Я официально требую, чтобы Конституционный суд аннулировал результаты президентских выборов в Румынии. По тем же причинам, по которым были отменены декабрьские выборы: внешнее вмешательство государственных и негосударственных субъектов», — написал Симион на X. Пост сопровождали эмоджи с изображением флагов Молдовы и Франции.

Напомним, что в ноябре 2024 года Конституционный суд уже аннулировал президентские выборы в Румынии после выявления признаков иностранного вмешательства, включая кампанию дезинформации в поддержку другого кандидата-евроскептика — Кэлина Джорджеску.

Победитель нынешних выборов Никушор Дан пообещал продолжить углубление интеграции Румынии в структуры ЕС, а также поддержку Украины.

Тем временем, структуры, связанные с проигравшими кандидатами, уже начали юридические процедуры оспаривания выборов.