Соединенные Штаты завершили производство первого образца новейшей гравитационной ядерной бомбы B61-13. Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт. По его словам, изделие создано менее чем за два года — на год раньше намеченного срока — и стало одной из самых быстро разработанных и принятых на вооружение ядерных систем со времен холодной войны.

Райт отметил, что эта разработка демонстрирует способность США оперативно реагировать на изменения глобальной безопасности в условиях «новой нестабильной эпохи».

«Модернизация ядерного арсенала США имеет решающее значение для реализации подхода президента Дональда Трампа «Мир через силу». Это достижение демонстрирует силу Америки как нашим противникам, так и союзникам», — заявил министр.

B61-13 — последняя модификация в семействе тактических и стратегических ядерных авиабомб. Она унаследовала от предыдущей версии B61-12 системы многоуровневой защиты, современные меры безопасности и наведение с высокой точностью. При этом ее мощность увеличена — до 360 килотонн — что позволяет поражать укрепленные объекты, включая подземные бункеры и командные пункты.

В Национальном управлении ядерной безопасности (NNSA) уточнили, что бомбы разместят на базах в континентальной части США. Носителями нового оружия станут стратегические бомбардировщики-«невидимки» B-2 Spirit и перспективные B-21 Raider.

Проект создания B61-13 был одобрен в конце 2023 года. Изначально планировалось завершить производство весной 2026 года, однако работы были завершены досрочно.

Модификация проводилась в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж (Теннесси), окончательная сборка — на заводе ядерного оружия Pantex Plant в Амарилло (Техас).