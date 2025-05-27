ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США провели учения у северо-западных границ России
Американские военные укрепляют северные рубежи НАТО на фоне опасений возможной атаки на страны Балтии или Финляндию
США провели учения у северо-западных границ России
Американские военные садятся в самолет MC130-J Commando II для отработки десантирования на совместных учениях в Финляндии, 31 января 2025 года / af.mil
5 часов назад

США активно укрепляют военное присутствие в Северной Европе, чтобы повысить боеспособность НАТО и сдержать возможную российскую агрессию. Как пишет The Wall Street Journal, в центре внимания — Крайний Север и Балтийский регион: их доступ к морским путям и ресурсам критически важен для Запада в условиях новой геополитической конфронтации. Трехнедельные американские учения с союзниками в регионе включили боевую стрельбу, воздушные десанты и даже пополнение запасов крови беспилотниками.

Россия, в свою очередь, развивает военную инфраструктуру у границ с Финляндией и странами Балтии, превращая Ленинградский военный округ в опорный плацдарм для операций против НАТО. По оценкам западных военных, российские бригады в этом регионе вскоре могут вырасти в полноценные дивизии по 10 тыс. человек. На фоне этих перемен звучат прогнозы, что Москва готова к быстрой атаке в регионе в случае эскалации.

Американские генералы подчеркивают, что их приказы остаются неизменными: усиливать оборону союзников. «Я слишком долго этим занимаюсь, чтобы отвлекаться на политические ветры», — отметил WSJ бригадный генерал Эндрю Саслав, комментируя планы Вашингтона.

Важнейшей точкой остается шведский остров Готланд, способный контролировать воздушные и морские операции в регионе. Эксперты предупреждают, что он может стать ареной боевых действий в самом начале конфликта — при слабых российских позициях в Балтике Москва попытается захватить ключевые порты Финляндии, стран Балтии и Польши. Недавние маневры подтвердили эту стратегию: американские морпехи перебрасывались с Готланда в Финляндию всего за несколько часов после учений в Норвегии.

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