Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль прекратить удары по сектору Газа и вернуться к режиму прекращения огня после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я призвал премьер-министра Израиля прекратить удары по Газе и вернуться к прекращению огня, которое должен принять ХАМАС. Я подчеркнул, что гуманитарная помощь должна возобновиться немедленно», — написал Макрон в социальной сети X в субботу.

Израиль возобновил интенсивные бомбардировки Газы 18 марта, прервав почти двухмесячное перемирие на территории, где с 7 октября 2023 года было убито более 50 000 человек.

Макрон подтвердил, что Франция продолжит работу над «арабским планом реконструкции» и возвращением к «политическим перспективам», основанным на «решении о двух государствах», которое является «единственным путем к миру и безопасности».

«Любое принудительное перемещение или аннексия будут противоречить этой цели», — добавил он.

Французский лидер также призвал Израиль «строго соблюдать» режим прекращения огня в Ливане. «Это требование применимо ко всем сторонам, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения по обе стороны Голубой линии», — заявил он, подчеркнув необходимость «усиленного» механизма мониторинга для полного восстановления «суверенитета Ливана».

«Это включает полный вывод Израиля с ливанской территории и поддержку для восстановления монополии государства на оружие», — сказал Макрон.

Он также отметил, что обсудил с Нетаньяху стабилизацию и полный суверенитет Сирии. «Ближний Восток нуждается в стабильности. Только справедливый и прочный мир может гарантировать будущее для всех», — подчеркнул президент Франции.