ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган призвал давить на Израиль
Турецкий лидер на саммите с Пакистаном и Азербайджаном потребовал усилить давление на Тель-Авив в связи с геноцидом в Газе
Президент Эрдоган призвал давить на Израиль
Президент Эрдоган на трехстороннем саммите Турция - Азербайджан - Пакистан. / AA
28 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество усилить давление на Израиль для установления постоянного перемирия в Газе и обеспечения беспрерывной гуманитарной помощи. Заявление он сделал на трехстороннем саммите с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в азербайджанском городе Лачын.

«Отсюда мы призываем весь мир усилить давление на израильское руководство для установления постоянного перемирия в Газе и доставки непрерывной и срочной гуманитарной помощи в Газу», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул решимость защищать права невинных детей и людей, которых «на глазах у всех убивают в Газе». «Мы решительно настроены продолжать защищать права невинных детей и людей, которых на глазах у всех убивают в Газе. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы будем противостоять всем попыткам нарушить мир в нашем регионе», — сказал он.

Комментируя индийско-пакистанскую напряженность, Эрдоган выразил удовлетворение заключением перемирия между двумя странами. «Наше желание — чтобы объявленное перемирие переросло в постоянный мир. Турция готова внести любой вклад, который сможет, на этом пути», — заявил президент, поздравив пакистанских коллег с «хладнокровной и дальновидной позицией».

Эрдоган отметил важность укрепления солидарности между тремя странами. «События, происходящие в нашем регионе, с каждым днем показывают, насколько важна солидарность между нашими странами», — сказал он, добавив, что после освобождения азербайджанских территорий, находившихся 30 лет под оккупацией, регион должен стать центром стабильности, благосостояния и развития.

В области транспортного сотрудничества Эрдоган анонсировал совместное участие в крупных проектах. «По транспорту, который составляет чрезвычайно стратегическое измерение нашего сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном, мы вместе внесем вклад в такие проекты, как Путь развития, Срединный коридор и Северо-Южный транспортный коридор», — заявил президент.

Турецкий лидер подчеркнул необходимость институционализации трехстороннего сотрудничества. «Развитие нашей способности к солидарности и совместным действиям перед лицом этих трудностей мы рассматриваем не как выбор, а как необходимость», — сказал Эрдоган, отметив, что три страны находятся в стратегически важном регионе на пересечении Евразии.

Президент анонсировал планы углубления сотрудничества в области обороны, борьбы с терроризмом, торговли, инвестиций и цифровой трансформации. Он также подчеркнул важность совместной работы в сферах энергетической безопасности, продовольственной безопасности и возобновляемой энергетики.

Саммит прошел по случаю Дня независимости Азербайджана, и Эрдоган поблагодарил Алиева за гостеприимство, отметив, что три страны представляют население около 350 млн человек и экономику объемом 1,5 трлн долларов.

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