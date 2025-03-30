От всего сердца поздравляю вас с благословенным праздником Рамазан-байрам, который мы встречаем, завершив месяц Рамадан, начало которого — милость, середина — прощение, а конец — спасение от мук. С таким поздравлением обратился к нации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по случаю праздника Рамазан-байрам.

В своем обращении турецкий лидер затронул ряд важных внутри- и внешнеполитических вопросов.

Говоря о ситуации в регионе, президент отметил, что Рамадан был омрачен страданиями, особенно в Газе, где происходящее он назвал «геноцидом». «Турция четко выражает свою позицию против этого варварства и старается залечить раны наших братьев своей помощью», — подчеркнул он.

Касаясь Сирии, Эрдоган заявил, что Анкара «внимательно следит за развитием событий в соседней» стране, которая «напрямую» затрагивает Турцию. По его словам, Анкара принимает все необходимые меры. «Мы осознаем намерения тех, кто хочет сохранить нестабильность на наших южных границах, саботируя шаги, предпринятые в рамках территориальной целостности и национального единства Сирии», — заявил турецкий президент.

Значительное внимание в обращении президент уделил борьбе с терроризмом. «Государство выполнило свои обязательства, обеспечив обращение. Теперь очередь за организацией [террористической организацией PKK – ред.] безоговорочно следовать этому призыву... Мы ожидаем, что организация распустит себя и полностью сложит оружие», — сказал глава государства.

Эрдоган также затронул тему восстановления районов, пострадавших от землетрясения, отметив, что к концу года планируется довести число переданных владельцам жилых и коммерческих объектов до 453 тыс.

Говоря о Стамбуле, президент выразил обеспокоенность недостаточной подготовкой градоначальства к возможному землетрясению и раскритиковал местные власти за растрату ресурсов, назвав это «величайшим предательством жителей города».

Завершая речь, президент пожелал всем гражданам благословенного праздника и призвал соблюдать правила дорожного движения во время девятидневных праздничных выходных.