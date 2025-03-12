ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Украина уходит из Курской области
Российские войска вошли в Суджу — крупнейший населенный пункт, захваченный Украиной в Курской области
Украина уходит из Курской области
/ AFP
12 марта 2025 г.

Российские войска активизировали наступление на Суджу в Курской области, ранее контролируемую Украиной. По данным DeepState, ISW и агентства ТАСС, 12 марта российские подразделения вошли в восточную часть города, где продолжаются ожесточенные бои.

Вместе с этим российские военные обозреватели и OSINT-аналитики сообщают, что Украина выводит свои подразделения из Курской области. Минобороны РФ отчиталось о занятии более 100 кв. км территории Курской области и 17 населенных пунктов, в том числе города Суджа.

Украинские военные пока не комментируют ситуацию, но главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что войска отходят на более выгодные оборонительные позиции, отметив, что угрозы окружения нет.

Российские силы захватили промзону Суджи, продвинулись в центр города и установили контроль над административными зданиями. Наступление также идет с северного и южного направлений: взяты несколько сел, в том числе Богдановка, Казацкая Локня, Мирное и Бондаревка.

На фоне этих событий был отправлен в отставку украинский генерал Дмитрий Красильников, руководивший операцией ВСУ в Курской области.

Украинские войска начали операцию в приграничном российском регионе в начале августа 2024 года, где за несколько дней взяли под контроль и более полугода удерживали десятки населенных пунктов и сотни квадратных километров. Это стало первым вторжением на международно признанную границу России в ее современной истории.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us