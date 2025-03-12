Российские войска активизировали наступление на Суджу в Курской области, ранее контролируемую Украиной. По данным DeepState, ISW и агентства ТАСС, 12 марта российские подразделения вошли в восточную часть города, где продолжаются ожесточенные бои.

Вместе с этим российские военные обозреватели и OSINT-аналитики сообщают, что Украина выводит свои подразделения из Курской области. Минобороны РФ отчиталось о занятии более 100 кв. км территории Курской области и 17 населенных пунктов, в том числе города Суджа.

Украинские военные пока не комментируют ситуацию, но главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что войска отходят на более выгодные оборонительные позиции, отметив, что угрозы окружения нет.

Российские силы захватили промзону Суджи, продвинулись в центр города и установили контроль над административными зданиями. Наступление также идет с северного и южного направлений: взяты несколько сел, в том числе Богдановка, Казацкая Локня, Мирное и Бондаревка.

На фоне этих событий был отправлен в отставку украинский генерал Дмитрий Красильников, руководивший операцией ВСУ в Курской области.

Украинские войска начали операцию в приграничном российском регионе в начале августа 2024 года, где за несколько дней взяли под контроль и более полугода удерживали десятки населенных пунктов и сотни квадратных километров. Это стало первым вторжением на международно признанную границу России в ее современной истории.