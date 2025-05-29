ВОЙНА В ГАЗЕ
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Протестующие ворвались в офис Нетаньяху
Тысячи демонстрантов взяли штурмом штаб-квартиру правящей партии в Тель-Авиве
Протестующие ворвались в офис Нетаньяху
Протестующие в Израиле / Reuters
29 мая 2025 г.

Десятки израильских активистов прорвались в офис правящей партии «Ликуд» в центре Тель-Авива, требуя заключения соглашения об освобождении заложников. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth. Самого премьера в этот момент в здании не было — он укрылся в своей резиденции в Иерусалиме.

Протестующие ворвались в штаб-квартиру на 11-м этаже здания Мецудат Зеэв и приковали себя цепями перед кабинетом премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Акция приурочена к 600 дню с начала войны. Полиция Израиля с применением силы вытеснила демонстрантов, десятки арестованы.

Это крупнейшая акция гражданского неповиновения в истории Израиля и первый случай, когда протестующие ворвались в правительственное здание.

Haaretz отмечает, что на улицах у офиса «Ликуда» собрались сотни человек, блокируя движение и организовав сидячую забастовку. Некоторые были в оранжевых робах, символизирующих смертников, и в масках с лицами Нетаньяху и его министров. Среди лозунгов звучали «Гражданское неповиновение» и «Бен Гвир — террорист» — в адрес министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира.

Во время марша к «Площади заложников» протестующие перекрыли улицу Кинг-Джордж, где полиция конфисковала мегафоны и барабаны. Еще одна группа заблокировала улицу Бегина у Минобороны.

Согласно оценкам израильских властей, в Газе остаются 58 заложников, из которых около 20, вероятно, живы. В то же время в израильских тюрьмах содержатся более 10 тыс. палестинцев, в том числе в условиях, которые правозащитные организации называют бесчеловечными: пытки, голод и отсутствие медпомощи.

Оппозиция и семьи заложников обвиняют Нетаньяху в затягивании конфликта ради сохранения власти и уступок ультраправой коалиции. Израильская армия продолжает масштабное наступление на Газу, несмотря на международные призывы к прекращению огня. С октября 2023 года в секторе от израильских ударов погибли более 54 тыс. палестинцев, в основном женщины и дети.


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