Европейский союз может значительно усилить военную помощь Украине, если президент США Дональд Трамп не убедит президента РФ Владимира Путина быстро закончить войну. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

По его словам, сейчас ЕС и США ежегодно выделяют Киеву около 40 млрд евро военной помощи. Эти средства можно использовать эффективнее, если закупить вооружение у украинских производителей.

«Это фактически удвоило бы объем оружия, которое Украина получает за те же 40 млрд евро. Реальная стоимость нашей поддержки выросла бы до 80 млрд», — написал Кубилюс в соцсети X.

Он отметил, что у ЕС теперь есть новый механизм помощи — оборонные кредиты. Средства можно использовать для закупки оружия для Украины.

«Именно так формула «Мир через силу» может по-настоящему работать. Кредиты — это сила для Украины!» — подчеркнул еврокомиссар.

В рамках плана перевооружения, принятого Евросоюзом в этом году, Европейская комиссия выделит 150 млрд евро. Деньги направят на совместные закупки и производство оружия, в том числе — на украинской территории.

Как поясняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новые кредиты позволят странам ЕС инвестировать в украинский ВПК и интегрировать его в европейскую систему.

По информации Washington Post, все больше стран ЕС предпочитают вкладываться в оборонную промышленность Украины вместо прямых поставок вооружений. Причина — истощение европейских складов за три года войны.

«Это беспроигрышный вариант. Для нас это дешевле, а им нужно производить. И украинцы многому нас учат», — заявил один из европейских чиновников изданию.

Ранее ЕС направил Украине 1 млрд евро на производство гаубиц. Украина уже наладила выпуск самоходных и буксируемых орудий «Богдана» калибра 155 мм. Более 85% деталей производятся внутри страны.