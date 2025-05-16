ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Как Европа будет давить на Россию?
Лидеры ЕС обсуждают тотальное эмбарго на весь российский экспорт — это может стать болезненным ударом для Москвы
Как Европа будет давить на Россию?
Президент РФ Владимир Путин / Reuters
16 мая 2025 г.

Европейские лидеры готовятся ввести новые санкции против России, если Москва откажется от 30-дневного перемирия в Украине, пишет Politico.

По информации издания, ЕС обсуждает не только очередной пакет ограничений, но и возможность полномасштабного торгового эмбарго. Рассматривается вариант введения новых пошлин на российский импорт.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что цель Европы и США — «задушить» российскую экономику и вынудить Путина прекратить войну.

В пятницу в столице Албании состоится встреча лидеров Великобритании, Франции, Германии, Украины и Турции. Основное внимание европейцев будет уделено усилению давления на Россию, в том числе за счет экономических мер.

На этой неделе послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России. Он включает в себя запрет принимать в портах ЕС почти 200 судов из «теневого флота», используемого для обхода санкций на экспорт нефти. Кроме того, в него также вошли санкции против десятков компаний и физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом и пропагандой.

Вводится запрет на поставки химикатов, применяемых при производстве ракет. Под ограничения попадут и судьи с прокурорами, которые считаются причастными к делам против российских оппозиционеров — Владимира Кара-Мурзы и покойного Алексея Навального.

Мирные переговоры между Москвой и Киевом должны начаться в Стамбуле 15 мая. Они станут первым прямым контактом двух стран с весны 2022 года. Украинскую делегацию возглавит глава Минобороны Рустем Умеров, российскую — советник президента Владимир Мединский.

Франция, Германия и Польша ранее предупредили: если Москва не согласится на безусловное прекращение огня, последуют новые санкции. ЕС готов действовать жестче, перекрывая лазейки и нацеливаясь на ключевые российские экспортные позиции.

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