Мы решительно настроены устранить проблему террора навсегда и шаг за шагом построить «Турцию без террора». С подобным заявлениям выступил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, выступая на Турецко-балканском медиа-форуме в Анкаре.

Алтун подчеркнул важность этого исторического шага в борьбе с терроризмом, который на протяжении десятилетий угрожал стабильности страны.

«Мы решительно настроены устранить проблему террора навсегда и шаг за шагом построить «Турцию без террора», — заявил Алтун.

По его словам, Турция преодолела критический порог в процессе, который начался по призыву лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели и при поддержке президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Алтун напомнил, что за годы террористической деятельности PKK погибли десятки тысяч людей, и почтил память павших.

«На протяжении многих лет мы использовали наши возможности и инструменты, прежде всего дипломатические, разъясняя проблему терроризма на международной арене. А внутри страны мы боролись с провокациями злонамеренных группировок, посягающих на наше единство и сплоченность, подпитывающихся общественной нестабильностью. Слава Аллаху, мы добились результата», — заявил политик.

Алтун отметил, что страна осознает необходимость действовать «с большей осторожностью, тщательностью, терпением и ответственностью, чем когда-либо прежде» в процессе построения «Турции без террора», как об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он также заявил, что власти внимательно следят за попытками саботировать этот процесс.

«Под сильным руководством нашего президента дни, когда злонамеренные силы могли добиваться результатов с помощью терроризма в Турции, остались позади», — заверил глава коммуникаций, добавив, что Турция больше не может быть дестабилизирована через эти инструменты.

Алтун связал решение террористической проблемы с усилением международной роли Турции. Он отметил активную дипломатическую деятельность Анкары, упомянув недавние переговоры президента Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским по вопросу мирных переговоров в Стамбуле.

«Под сильным посредничеством нашего президента мы как Турция делаем все возможное для прекращения войны и будем продолжать это делать», — сказал Алтун, также указав на роль Анкары в снижении напряженности между Пакистаном и Индией.

По словам Алтуна, современная Турция — это страна, которая «решает проблемы, к которым прикасается, несет стабильность, мир и процветание туда, куда идет», и, цитируя Эрдогана, «сурова с угнетателями и милосердна к угнетенным».