Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, об увольнении которого было объявлено 1 мая, был отстранен после того, как обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения ударов по Ирану без согласования с Дональдом Трампом, сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По информации газеты, Уолтц обсуждал с Нетаньяху варианты военных действий против Ирана перед февральским визитом израильского премьера в Вашингтон. Один из источников утверждает, что Уолтц «хотел направить политику США в ту сторону, которая не устраивала Трампа». «Это дошло до Трампа, и президент был недоволен», – заявил собеседник издания.

Некоторые члены администрации США считают, что Уолтц пытался склонить Вашингтон к военным действиям и действовал в интересах Израиля. «Вы не можете так поступить. Вы работаете на президента своей страны, а не на президента другой страны», – возмутился один из советников Трампа.

Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила, что Нетаньяху общался с Уолтцем, но отрицает, что они обсуждали возможность ударов по Ирану.

1 мая Дональд Трамп объявил, что Майк Уолтц покидает пост советника по национальной безопасности и будет назначен постоянным представителем США при ООН.

Ранее Уолтц оказался в центре другого скандала после того, как в марте по ошибке добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в групповой чат в Signal, где чиновники Белого дома обсуждали удары по позициям хуситов в Йемене.