Россия готовится в воскресенье провести испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты RS-24 «Ярс» с территории Свердловской области, сообщила Главная разведывательная служба Украины (ГУР). По утверждениям Киева, запуск имеет демонстративный характер и направлен в адрес не только Украины, но и стран ЕС и НАТО.

Ракета, продемонстрированная 9 мая на параде Победы в Москве, способна нести ядерную боеголовку и преодолевать расстояния свыше 10 тыс. километров — вдвое больше, чем между Россией и Великобританией. По данным украинской разведки, запуск заявлен как «учебно-боевой».

Это не первый случай применения подобных угроз: в ноябре прошлого года по Днепру был нанесен удар ракетой, которую многие сочли межконтинентальной, хотя президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что использовалась ракета средней дальности.

На этом фоне лидеры Великобритании, Германии и Франции выразили намерение обсудить с президентом США Дональдом Трампом его предстоящий телефонный разговор с Путиным. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что уже обсудил детали с госсекретарем США Марко Рубио, и подчеркнул необходимость скоординированной позиции Запада.

«Мы договорились вновь поговорить с американским президентом перед его разговором с Путиным», — отметил Мерц. Он добавил, что переговоры между сторонами конфликта продолжаются и Запад видит в этом «небольшие шаги вперед».