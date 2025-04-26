ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США готовы поддержать европейских миротворцев в Украине
США готовы оказать поддержку европейским миротворческим силам в Украине в случае заключения мирного соглашения
США готовы поддержать европейских миротворцев в Украине
Британская армия / Reuters
26 апреля 2025 г.

Высокопоставленные представители США в частных беседах в последние недели выражали готовность предоставить поддержку европейским миротворческим силам в случае их размещения в Украине после достижения соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

Публично Вашингтон пока не давал подобных обязательств. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что британская армия сможет обойтись без американской помощи. Однако, по данным издания, американские чиновники готовы поддержать европейский контингент хотя бы логистически и в области обмена разведывательной информацией.

Источники газеты подчеркивают, что окончательных договоренностей пока нет. Они также отмечают, что предсказать окончательное решение Дональда Трампа сложно.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в разговоре с The Telegraph подтвердил прогресс в обсуждениях. Отвечая на вопрос о гарантиях со стороны США, он заявил: «Идут постоянные обсуждения, и он неоднократно говорил, что поддержит нас. И я ясно дал понять, что это важный компонент того, что нам нужно сделать».

Великобритания и Франция возглавляют так называемую «коалицию желающих» — группу из примерно 30 стран, рассматривающих возможность размещения войск в Украине для сдерживания возможной новой агрессии со стороны России после заключения мирного соглашения.

24 апреля The Times со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что Британия и ряд европейских стран, вероятно, откажутся от первоначального плана по размещению войск. Причиной стали опасения, что присутствие иностранных солдат может спровоцировать прямую конфронтацию с Россией в случае нарушения режима прекращения огня.

По информации Reuters, предлагаемый США план мирного урегулирования предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности через специально сформированную группу европейских государств. К ней смогут присоединиться и страны за пределами Европы.

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