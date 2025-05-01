Совет директоров Tesla рассматривает возможность замены Илона Маска на посту генерального директора. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, обсуждение началось около месяца назад. Причина — падение стоимости акций компании и обеспокоенность инвесторов тем, что Маск слишком много времени уделяет государственной службе. Сейчас он возглавляет созданный администрацией Трампа Департамент государственной эффективности (DOGE).

Собеседники WSJ рассказали, что совет директоров уже обратился к нескольким рекрутинговым компаниям. Примерно в то же время с Маском провели встречу, в ходе которой его попросили больше времени уделять Tesla и публично подтвердить эту приверженность. По словам источников, Маск не возражал.

Издание отмечает, что неизвестно, насколько продвинулись поиски нового гендиректора и знал ли сам Маск о начале этого процесса. Он входит в состав совета директоров Tesla.

В официальном заявлении компании информация о поиске нового главы была названа «абсолютной неправдой». Там подчеркнули, что совет директоров уверен в способности Илона Маска продолжить реализацию «захватывающего плана роста» Tesla. Сам Маск назвал статью WSJ «умышленно ложной» и обвинил издание в дискредитации журналистики.

Маск стал частью Tesla в 2004 году как один из ключевых инвесторов. Позднее он занял пост CEO.

В апреле компания сообщила о снижении прибыли за первый квартал 2025 года. За три месяца Tesla заработала 409 млн долларов — на 71% меньше, чем в аналогичный период 2024 года. В отчете было указано, что на результаты влияет в том числе занятость Маска в Вашингтоне.

После публикации отчета Маск пообещал, что с мая будет проводить меньше времени в столице. Он должен покинуть пост главы DOGE к 30 мая.

30 апреля президент США Дональд Трамп поблагодарил Маска на заседании кабинета министров.

«Думаю, он хочет вернуться домой к своим машинам», — цитирует Трампа WSJ.