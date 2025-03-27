Франция предложила вариант размещения европейских миротворцев в Украине, включая развертывание «значительных сил» в центральной части страны. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванного французского чиновника.

По его словам, на закрытых обсуждениях речь шла о размещении миротворцев вдоль реки Днепр, вдали от линии фронта.

Рассматривался и другой сценарий — размещение контингента на западе Украины или даже в соседней стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее подчеркивал, что европейские силы не будут размещены на передовой и не вступят в бой в первый же день возможной новой агрессии.

Он также заявил, что миротворцы смогут «реагировать на конфликтную ситуацию», если Украина вновь подвергнется атаке после прекращения огня.

Пока ни один из вариантов не утвержден официально.

Москва неоднократно заявляла, что считает размещение миротворцев НАТО в Украине неприемлемым.

Идея ввода европейского контингента обсуждается с середины 2024 года.

По оценке Киева, для обеспечения безопасности после перемирия необходимо от 40 до 50 тыс. миротворцев. Однако пока эти планы остаются на уровне теоретических обсуждений.

О готовности направить войска в рамках будущего контингента заявляли несколько европейских стран.

После того как в феврале 2025 года между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом произошел публичный конфликт, Франция и Великобритания создали так называемую «коалицию желающих» — группу стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности.