Сотрудники МВД задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, сообщают «Ведомости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Информацию также подтвердили телеграм-каналы Mash, Shot и Baza.

По данным источников, вместе со Смирновым был задержан и бывший вице-губернатор региона Алексей Дедов. Задержания произошли после показаний бывшего гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, ранее арестованного по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года — период, когда в августе 2024-го в регион вторглись украинские военные. Согласно президентскому указу, Смирнов покинул пост «по собственному желанию». После его отставки исполняющим обязанности главы Курской области был назначен Александр Хинштейн.

Строительство оборонительных сооружений в Курской области началось еще в 2022 году. Тогдашний глава региона Роман Старовойт отчитывался о завершении строительства двух линий обороны в октябре 2022 года и обещал завершить третью до 5 ноября. Позднее он также покинул должность губернатора.

В декабре 2024 года был задержан гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений. По сведениям ТАСС, его действия привели к необоснованному расходованию бюджетных средств на сумму более 173 млн рублей. По этому же делу в СИЗО был отправлен и заместитель гендиректора Корпорации развития Игорь Грабин.

В январе 2025 года Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с руководства Корпорации развития Курской области более 3,2 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений.