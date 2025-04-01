Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от назначения бывшего командующего ВМС Эли Шарвита на пост главы службы внутренней безопасности ШАБАК. Об этом сообщило агентство AFP.

Ранее в понедельник Нетаньяху объявил о назначении Шарвита, несмотря на то, что Верховный суд приостановил отстранение действующего главы ведомства Ронена Бара.

Вскоре после заявления премьера СМИ напомнили, что Шарвит выступал против ключевых решений самого Нетаньяху, а также критиковал политику Дональда Трампа.

Шарвит, прослуживший в армии 36 лет, в 2022 году поддержал соглашение с Ливаном, которое раскритиковал Нетаньяху. В 2023 году он участвовал в массовых протестах против реформы судебной системы, инициированной правительством.

В январе 2024 года в газете Calcalist была опубликована колонка Шарвита с критикой климатической политики Трампа под заголовком: «Не просто политическая ошибка: Трамп толкает Землю в бездну».

Через несколько часов после назначения, в канцелярии Нетаньяху сообщили, что премьер поблагодарил Шарвита за готовность занять пост, но решил рассмотреть другие кандидатуры.

Назначение вызвало реакцию в США. Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал выбор Нетаньяху «проблематичным» и призвал к более тщательной проверке кандидатов на ключевые посты.

Попытку уволить действующего директора ШАБАК Ронена Бара премьер объяснил «отсутствием доверия». Однако после протестов и петиций от оппозиции и НКО Верховный суд приостановил отстранение Бара до 8 апреля.

Отношения между Баром и правительством обострились после того, как он обвинил власть в провале безопасности 7 октября 2023 года.

На прошлой неделе тысячи израильтян вышли на протесты, требуя оставить Бара в должности.