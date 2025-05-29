ПОЛИТИКА
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Иран готов заморозить обогащение урана
Тегеран может приостановить ядерную программу на год, если США признают его право на обогащение и разморозят его активы
Иран готов заморозить обогащение урана
/ Reuters
29 мая 2025 г.

Иран рассматривает возможность приостановки обогащения урана на год при условии, что США признают его право на мирное использование ядерных технологий и разморозят иранские нефтяные доходы. Об этом сообщили два источника, близких к переговорам, подчеркнув, что это «политическая договоренность», которая могла бы стать основой для более широкой ядерной сделки.

По данным Reuters, Иран предлагает либо отправить за границу часть обогащенного урана, либо превратить его в топливные пластины для гражданской энергетики. Один из источников отметил: «Мы не обсуждаем демонтаж ядерной инфраструктуры или закрытие объектов, а лишь подтверждаем наше право на мирное обогащение».

Власти Ирана также настаивают на том, чтобы средства, замороженные в Катаре (около $6 млрд), были возвращены без каких-либо условий. «Если это потребует отмены части санкций, то их нужно отменить», — подчеркнул второй источник. Между тем, официальные лица в Вашингтоне пока не подтвердили, что такие предложения поступили за стол переговоров.

Иранское руководство подчеркнуло, что не намерено подписывать «промежуточные» соглашения, но готово к «политическому соглашению», чтобы разрядить напряженность. Однако западные дипломаты настроены скептически и настаивают, что даже временная пауза в обогащении требует строгой верификации МАГАТЭ и серьезного сокращения ядерной активности.

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