ПОЛИТИКА
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Французы обещают протесты в защиту Ле Пен
Лидеры ультраправых партий Франции призвали жителей страны выйти на улицы и выразить несогласие с приговором Марин Ле Пен
Французы обещают протесты в защиту Ле Пен
Французы обещают протесты в поддержку Ле Пен / Reuters
1 апреля 2025 г.

Лидер ультраправых сил Франции Жордан Барделла призвал французов выйти на улицы в знак протеста против приговора Марин Ле Пен. Накануне суд признал ее виновной и запретил занимать государственные должности в течение пяти лет. 

Ле Пен обвинили в растрате 4 млн евро из фондов ЕС и фиктивном трудоустройстве в Европарламенте.

Решение стало сокрушительным ударом для Ле Пен, которая была фаворитом президентской гонки 2027 года. «Я не позволю себя устранить вот так», — заявила она после суда, пообещав немедленно подать апелляцию.

Барделла обвинил власти в политическом заказе и призвал французов выразить гнев: «Возмущайтесь! Это атака на демократию». Он анонсировал масштабные протесты в эти выходные, но не уточнил деталей.

Ле Пен получила четыре года тюрьмы — два года условно, два года под домашним арестом — и штраф в 100 тыс. евро. Однако приговор вступит в силу только после апелляции, которая может растянуться на годы. Суд объяснил жесткость решения тем, что Ле Пен не выразила ни капли раскаяния.

Она и ее соратники отвергли обвинения. Их не обвиняли в личном обогащении, но суд постановил, что они незаконно использовали средства ЕС для финансирования партийного аппарата.

Общественное мнение раскололось. По опросу Elabe, 57% французов считают приговор справедливым, 42% — политически мотивированным. Менее половины опрошенных (42%) поддержали решение запретить Ле Пен выдвигаться на выборы 2027 года, 29% остались недовольны, еще 29% заявили, что им все равно.

Бывший президент Франсуа Олланд поддержал решение суда и назвал его независимым, правительство Эммануэля Макрона пока решило воздержаться от официальных комментариев. Некоторые политики, включая премьера Франсуа Байру, ранее выражали сомнения в законности немедленного запрета Ле Пен на участие в выборах.

Как бы то ни было, в эти выходные всю Францию ожидают протесты против приговора — главный вопрос: насколько массовыми они будут и смогут ли заставить суд изменить свое решение.


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