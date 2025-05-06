ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина не планирует удар по Москве 9 мая
Высокопоставленные представители Украины заявили, что атака на парад 9 мая в Москве маловероятна из-за плотной системы ПВО и риска международных последствий
Украина не планирует удар по Москве 9 мая
Репетиция парада победы в Москве / Reuters
6 мая 2025 г.

Атака на парад Победы в Москве 9 мая маловероятна. Об этом The Washington Post рассказал представитель украинской армии. По его словам, ключевые элементы российской системы ПВО переброшены в столицу, и при попытке удара результат, скорее всего, будет нулевым.

Он также добавил, что возможны удары по другим регионам России, но не по Москве.

Другой источник из оборонного ведомства Украины назвал сообщения о подготовке удара по параду «раздутыми». Он отметил, что подобная атака может привести к жесткой ответной реакции со стороны России и вызвать недовольство США.

Тем временем в России усиливаются предположения, что Украина может попытаться ударить по Красной площади, чтобы поставить Кремль в неловкое положение перед зарубежными делегациями. На парад в Москву должны прибыть представители Китая, Индии, Сербии, Словакии и других стран.

Несмотря на это, украинские беспилотники уже вторую ночь подряд атакуют столицу. Один из дронов повредил жилой дом в 11 км от Кремля. Атака нарушила работу 13 российских аэропортов, включая Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на 6 апреля на подлете к городу были сбиты 19 беспилотников.

Из-за возможной угрозы Кремль усиливает меры безопасности. Лидер Китая Си Цзиньпин должен прибыть в Москву на торжественные мероприятия. Власти столицы сообщили, что с 7 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести трехдневное прекращение огня на время праздника. Президент Украины Владимир Зеленский отверг эту инициативу, назвав ее «театральной постановкой». Он заявил, что если Россия действительно хочет перемирия, Кремль должен согласиться на 30-дневную паузу.

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