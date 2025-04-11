ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Рамштайн без США
В Брюсселе проходит заседание Контактной группы по обороне Украины, где союзники объявляют о новых поставках вооружений, а США ограничились участием онлайн
Рамштайн без США
Борис Писториус и Рустем Умеров / Reuters
11 апреля 2025 г.

11 апреля в Брюсселе проходит очередное заседание Контактной группы по обороне Украины, известной как формат Рамштайн. Встреча проводится под председательством Великобритании и Германии.

США в этот раз не участвуют в заседании в привычном формате. Новый глава Пентагона Пит Хегсет подключился к обсуждению онлайн. После смены администрации Вашингтон отказался от роли ведущей стороны в формате Рамштайн.

Как и в прошлые разы, союзники Украины приурочили к заседанию объявления о новых пакетах военной помощи.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин предоставит Киеву четыре системы ПВО IRIS-T, 100 тыс. артиллерийских боеприпасов, 300 управляемых ракет, 120 ПЗРК, 300 разведывательных дронов, 25 боевых машин пехоты Marder, 15 танков Leopard, 14 артиллерийских систем и 100 наземных радаров.

Великобритания объявила о пакете помощи Украине на сумму 450 млн фунтов стерлингов. В него войдут FPV-дроны, радиолокационные станции и другое военное оборудование. Литва добавила к поддержке еще 20 млн евро на закупку боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом для Украины остается получение дополнительных систем противовоздушной обороны.

Тем временем немецкий журнал Spiegel со ссылкой на внутренний отчет Бундесвера сообщил о технических проблемах, с которыми украинская армия сталкивается при эксплуатации немецкой техники.

Так, танки «Леопард 1А5» признаны надежными, но слабо защищенными — их чаще используют как артиллерию. «Леопард 2А6» трудно ремонтировать в полевых условиях. IRIS-T и Patriot эффективны, но остро не хватает боеприпасов.

Мобильные зенитные комплексы «Гепард» названы самым надежным и эффективным видом техники среди поставленного Германией вооружения.v

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