ПОЛИТИКА
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«Талибан» теперь легален в России
Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения «Талибан», признав его исключение из списка террористических организаций
«Талибан» теперь легален в России
Верховный суд России / Reuters
17 апреля 2025 г.

Верховный суд России удовлетворил заявление генерального прокурора о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан». Об этом сообщает ТАСС.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Решение вступает в силу немедленно, что означает исключение «Талибана» из российского списка террористических организаций.

Движение «Талибан» было признано террористическим в России в 2003 году после включения в соответствующий перечень Совета Безопасности ООН. Вопрос об исключении движения из списка обсуждался в течение нескольких лет. Еще в 2020 году спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявлял, что это может произойти после аналогичного решения со стороны СБ ООН.

В октябре 2021 года президент Владимир Путин сообщил, что Россия «приближается к принятию решения» об исключении «Талибана» из террористического списка, однако тогда подчеркивалось, что для этого необходимо согласие ООН. При этом Путин указывал, что Россия уже сотрудничает с представителями движения, приглашает их в Москву и поддерживает контакты в самом Афганистане.

В декабре 2024 года Госдума приняла закон, который позволяет отменять запрет на деятельность организаций, ранее признанных террористическими. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным. Согласно документу, отмена производится на основании иска генерального прокурора или его заместителя.

В конце марта 2025 года Генеральная прокуратура России направила в Верховный суд соответствующее заявление о приостановке запрета на деятельность «Талибана». Теперь это решение официально утверждено.

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