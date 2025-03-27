ПОЛИТИКА
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Россия пригрозила Армении: «двум стульям» не бывать
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия пересмотрит экономические отношения с Арменией, если та вступит в Европейский союз
Россия пригрозила Армении: «двум стульям» не бывать
Алексей Оверчук / Reuters
27 марта 2025 г.

Россия намерена пересмотреть весь комплекс экономических отношений с Арменией в случае ее вступления в Европейский союз, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Это заявление последовало после того, как армянский парламент во втором и окончательном чтении принял законопроект о начале процесса присоединения к ЕС.

«Мы понимаем, что если Армения идет в Европу, то, соответственно, надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с этой страной. И, к сожалению, это будет отражаться на жизненном уровне людей в Армении, чего, конечно же, нам бы очень не хотелось», — сказал Оверчук.

Вице-премьер подчеркнул, что Армении придется сделать окончательный выбор между ЕАЭС и ЕС, поскольку «на двух стульях одновременно усидеть не удастся». Он отметил, что товарооборот России с Арменией вырос до $12,7 млрд в 2024 году, увеличившись более чем на 50%, тогда как торговля с ЕС составляет лишь немногим более $2 млрд и сократилась на 12%.

«Это говорит о том, как выгодно торговать с Евразийским [экономическим] союзом, как выгодно торговать с Европой. Армянам, конечно, необходимо выбирать», — заявил российский чиновник.

За законопроект о начале процесса вступления в ЕС проголосовали 64 депутата армянского парламента, против высказались только семь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил о невозможности одновременного членства в двух интеграционных объединениях. «Быть одновременно членами двух разных организаций нельзя, так как в ЕАЭС свое таможенное пространство, зона свободного перемещения товаров, услуг, людей, капиталов, там [в ЕС] другая, там другие нормы», — подчеркнул он.

На данный момент Армения продолжает активно работать в ЕАЭС и, по словам Оверчука, «вносит свой положительный вклад именно в евразийскую интеграцию».

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