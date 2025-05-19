Израиль разрешит ввоз всего девяти грузовиков с гуманитарной помощью для 2,4 млн жителей Газы после почти 80 дней парализующей блокады, сообщили израильские СМИ в понедельник.

«Девять грузовиков, загруженных гуманитарной помощью, включая детское питание, въедут в Газу через Израиль в ближайшие часы», — заявил Гассан Алиан, глава израильского Управления по координации деятельности правительства на территориях (COGAT), в интервью радио армии.

Радиостанция сообщила, что грузовики доставят помощь на склады международных организаций, которые затем распределят ее среди палестинцев.

Израиль держал все переходы в Газу закрытыми для продовольственной, медицинской и гуманитарной помощи с 2 марта, усугубляя и без того тяжелейший гуманитарный кризис в эксклаве, согласно правительственным, правозащитным и международным отчетам.

Почти 2,4 млн человек в секторе живут в полной зависимости от гуманитарной помощи, по данным Всемирного банка.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила в воскресенье, что Тель-Авив разрешит ввоз «базового количества продовольствия» для населения Газы «для предотвращения возникновения голодного кризиса».

Он отметил, что голод «может поставить под угрозу продолжение операции «Колесница Гидеона», имея в виду новую фазу наземного наступления Израиля в северной и южной Газе.

Государственная телерадиокомпания Израиля KAN, ссылаясь на неназванного израильского чиновника, сообщила, что мера является временной и, как ожидается, продлится примерно одну неделю, до полного создания центров распределения помощи — в основном в южной Газе под надзором израильских военных и управляемых американскими подрядчиками по безопасности.

Израильская армия ведет жестокое наступление на Газу с октября 2023 года, в результате которого погибли более 53 300 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.

Международный уголовный суд выдал в прошлом ноябре ордера на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.

Израиль также сталкивается с делом о геноциде в Международном суде ООН за свою войну в эксклаве.