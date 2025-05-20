Западные союзники Израиля впервые заговорили о санкциях из-за войны в Газе. Сразу три крупнейших партнера Тель-Авива — Великобритания, Канада и Франция — пригрозили санкциями, если Израиль не прекратит военную операцию в Газе и не откроет доступ гуманитарной помощи.

В заявлении западных лидеров говорится: «Мы всегда поддерживали право Израиля на самооборону, но нынешняя эскалация — чрезмерна».

«Отказ израильского правительства от предоставления гуманитарной помощи гражданскому населению недопустим и может нарушать нормы международного гуманитарного права», — говорится в заявлении Лондона, Оттавы и Парижа.

Лидеры подчеркнули, что не исключают введения точечных санкций против израильских чиновников. То есть пока речь идет о минимальных и фактически безобидных персональных санкциях — Запад не решается ввести ограничения против всей израильской экономики, как это было после начала войны России и Украины.

Британия, Франция и Канада также подтвердили поддержку усилий США, Катара и Египта по немедленному перемирию и выразили готовность признать палестинское государство в рамках решения о двух народах.

ХАМАС приветствовал позицию трех стран, назвав ее «важным шагом» к восстановлению международного права.

В Израиле же восприняли заявления Лондона, Парижа и Оттавы в штыки. Биньямин Нетаньяху обвинил западных лидеров в поддержке «нападения 7 октября» и пообещал продолжать операцию до полной победы, несмотря на санкции. Он напомнил, что условия прекращения войны включают освобождение заложников и полное разоружение Газы.

Военные Израиля 16 мая объявили о начале новой фазы наступления. В понедельник Нетаньяху заявил, что Израиль возьмет под контроль весь сектор Газа, не уточняя судьбу палестинцев, которые останутся на оккупированной территории.

С марта Израиль блокирует поставки топлива, медикаментов и продовольствия в Газу, пытаясь вынудить палестинцев покинуть сектор и облегчить его оккупацию.

Также Израиль заявил, что начнет частично пропускать гуманитарную помощь в Газу. Однако эксперты ООН предупредили, что речь идет о минимальных партиях помощи — их не хватит, чтобы покрыть даже самые базовые потребности жителей Газы.



