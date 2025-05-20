Йеменское движение хуситов заявило о введении «морской блокады» израильского порта Хайфа. Об этом 19 мая сообщил официальный представитель группировки Яхъя Сариа в телеобращении. По его словам, с момента заявления порт включен в перечень целей, и все судоходные компании, планирующие заход туда, «должны быть готовы к последствиям».

Этот шаг хуситы объясняют поддержкой Палестины в условиях продолжающейся войны в Газе. Ранее они уже наносили ракетные удары по Израилю, в том числе в районе аэропорта Бен-Гурион, и атаковали иностранные корабли в Красном море.

Пока неизвестно, насколько реалистична угроза хуситов — ранее они точно так же угрожали заблокировать аэропорты Израиля, однако в итоге этот план не сработал.

Хотя после заключения соглашения с США две недели назад хуситы временно приостановили атаки на американские суда. Однако обстрелы Израиля продолжаются с прежней интенсивностью, отмечает агентство Reuters. По данным израильской армии, большая часть ракет была перехвачена системой ПВО. Однако некоторые ракеты и дроны все же долетают до Израиля — как это было в случае с попаданием боеприпаса в зону аэропорта Бен-Гурион.

В ответ на удар по воздушной гавани Израиль нанес серию ударов по объектам в Йемене. В частности, 6 мая был атакован международный аэропорт Саны, в результате чего погибли десятки человек. Израильские военные атаковали крупнейший порт Йемена — Ходейду, через который в страну поступает гуманитарная помощь.

С начала нового этапа израильского вторжения в Газу, начавшегося 18 марта, хуситы активизировали атаки. Они отмечают, что действуют в «солидарности с ХАМАС» и палестинцами.

В начале марта хуситы заявили о запуске «баллистической гиперзвуковой ракеты» по авиабазе возле Хайфы. В ответ США и Великобритания усилили удары по йеменским повстанцам. С января 2024 года западные коалиции регулярно бомбят их позиции, чтобы остановить нападения на международные торговые маршруты. Последняя серия авиаударов США прошла 15 марта.



