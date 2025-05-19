ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп и Путин договорились о «немедленных» переговорах
После двухчасового телефонного разговора лидеров США и России объявлено о «немедленном» начале переговоров между Москвой и Киевом о прекращении огня
Трамп и Путин договорились о «немедленных» переговорах
Владимир Путин / Reuters
19 мая 2025 г.

Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и перемирии — об этом заявил президент США Дональд Трамп после двухчасового телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося в понедельник.

«Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как это и может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает».

Путин, в свою очередь, сообщил журналистам, что «поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения».

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова работать с Киевом над «меморандумом о будущем мирном договоре по Украине». «Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее», — пояснил он.

Прекращение огня возможно «на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», добавил Путин. По его оценке, после недавней встречи делегаций в Стамбуле Россия и Украина «в целом на правильном пути».

Трамп подчеркнул, что о результатах переговоров он уже проинформировал президента Украины Владимира Зеленского, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.

Накануне, в преддверии разговора с Путиным, американский президент провел консультации с лидерами Британии, Германии, Франции и Италии. По сообщению пресс-службы британского премьера Кира Стармера, «лидеры обсудили необходимость прекращения огня без предварительных условий и серьезного отношения к мирным переговорам со стороны президента Путина».

Президент Франции Эммануэль Макрон после этой встречи заявил: «Завтра президент Путин должен доказать, что хочет мира, согласившись на предложенное Трампом 30-дневное безусловное перемирие, которое поддержали Украина и Европа».

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