ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп намекнул на выход США из переговоров по Украине
Лидеры ЕС в растерянности от перспектив заниматься проблемой российско-украинской войны без участия Вашингтона
Трамп намекнул на выход США из переговоров по Украине
/ AFP
20 мая 2025 г.

Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным 19 мая вызвал тревогу в европейских столицах: ключевые союзники США были «ошеломлены» как самим тоном беседы, так и заявлениями американского президента о «немедленном» начале переговоров между Киевом и Москвой. Как пишет Financial Times, в ЕС пришли к выводу, что Вашингтон больше не намерен усиливать давление на Кремль и фактически уступает лидерство в урегулировании Европе.

Трамп заявил, что если не увидит «существенного прогресса», США «отойдут в сторону». Он подчеркнул, что конфликт с самого начала должен был остаться «европейской проблемой», и заявил, что не собирается усиливать санкции против России, опасаясь сорвать потенциальные договоренности. Наоборот, американский лидер выразил поддержку расширению торговых связей между США и Россией, чем еще больше озадачил своих союзников.

После разговора с Путиным Трамп созвонился с Владимиром Зеленским, а затем провел многостороннюю видеоконференцию с Эммануэлем Макроном, Джорджей Мелони, Урсулой фон дер Ляйен, Александром Стуббом и Фридрихом Мерцем. Канцлер Германии позже заявил, что Европа будет усиливать санкционное давление на Москву, но не уточнил, согласны ли с этим США.

Кремль в свою очередь подчеркнул, что обсуждает перемирие только при достижении конкретных договоренностей, а «устранение первопричин» конфликта по-прежнему остается для Москвы главным условием. Помощник Путина Юрий Ушаков позже заявил, что сроки прекращения огня в разговоре с Трампом вообще не поднимались.

На этом фоне Bloomberg сообщает, что Путин по-прежнему рассчитывает завершить к концу 2025 года захват Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах. А по информации The Economist, во время прошедших 16 мая переговоров в Стамбуле российская делегация выдвигала территориальные ультиматумы и угрожала расширением фронта на Харьковскую и Сумскую области.

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