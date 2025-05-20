ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский о разговоре с Трампом: «Я попросил его...»
Президент Украины подтвердил договоренности об обмене пленными и поставил условие: никакого отступления с украинской земли
Зеленский о разговоре с Трампом: «Я попросил его...»
/ AP
20 мая 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предостерег Дональда Трампа от принятия решений по Украине без участия Киева. По его словам, он дважды поговорил с американским президентом — до и после его телефонного разговора с Владимиром Путиным.

«Я попросил его не принимать решений о судьбе Украины без нас. Это принципиально важно», — подчеркнул Зеленский. Он добавил, что Украина приветствует любые переговоры, но не допустит вывода своих войск с собственной территории в обмен на прекращение огня. «Никто не сдаст ни пяди нашей земли», — сказал он.

По итогам переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле стороны готовятся к крупному обмену пленными в формате «1000 на 1000». Зеленский сообщил, что также обсуждается возвращение политзаключенных и журналистов. При этом он исключил возможность обмена детей на военных: «Дети должны возвращаться домой без условий».

Что касается будущего формата переговоров, Зеленский перечислил несколько возможных площадок — Ватикан, Стамбул, Женева или другие города Швейцарии. Украина, по его словам, настаивает на проведении саммита с участием «реальных лидеров, принимающих решения», и выбирает площадку исходя из уровня политического и технического обеспечения.

Зеленский также поблагодарил Турцию и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана за организацию последнего раунда переговоров, в которых российский лидер Владимир Путин участия не принял. «Если кто-то заранее выдвигает заведомо неприемлемые условия, значит, он не ищет настоящего мира», — заключил украинский президент.

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