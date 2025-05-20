ПОЛИТИКА
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Парламент Венгрии одобрил выход из МУС – из-за Нетаньяху
Венгрия официально запустила процесс выхода из Международного уголовного суда, чтобы избежать ответственности за отказ арестовать израильского премьера по ордеру Гааги
Парламент Венгрии одобрил выход из МУС – из-за Нетаньяху
Парламент Венгрии / Reuters
день назад

Парламент Венгрии во вторник одобрил законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС), который, по словам правительства премьер-министра Виктора Орбана, стал «политизированным».

Правительство Орбана объявило об этом решении 3 апреля, вскоре после того, как израильский премьер Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию с государственным визитом — редкой зарубежной поездкой, совершенной вопреки ордеру на арест, выданному МУС. Президиум Ассамблеи государств-участников МУС выразил обеспокоенность этим шагом.

«Венгрия решительно отвергает использование международных организаций, в частности уголовных судов, в качестве инструментов политического влияния», — говорится в законопроекте, представленном вице-премьером Жолтом Шемьеном на сайте парламента.

Законопроект о выходе из МУС был принят во вторник 134 голосами «за» при 37 «против».

Орбан в прошлом месяце заявил, что МУС «больше не является беспристрастным судом, судом верховенства права, а скорее политизированным судом». Венгрия отвергла идею ареста израильского премьер-министра и назвала ордер «наглым».

Нетаньяху назвал решение Венгрии о выходе из МУС «смелым и принципиальным». Израильский премьер-министр столкнулся с ордером на арест МУС по обвинению в военных преступлениях в Газе, где Израиль расширяет свою военную операцию. Нетаньяху опроверг эти обвинения.

Юридическая процедура выхода страны из МУС может занять около года — выход вступает в силу через год после того, как Генеральный секретарь ООН получит письменное уведомление о решении.

Международный уголовный суд в Гааге ранее запросил объяснение от венгерского правительства за отказ исполнить международный ордер на арест, выданный трибуналом в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время его недавнего визита в Будапешт.

Суд заявил, что Венгрия нарушила свои обязательства, отказавшись задержать Нетаньяху, несмотря на официальный запрос, направленный судом в Будапешт 3 апреля, в день прибытия премьера в страну. МУС дал Венгрии до 23 мая, чтобы предоставить свой ответ.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта. Суд обвинил их в руководстве нападениями на гражданское население сектора Газа и использовании голода как метода ведения войны путем препятствования поставкам международной помощи.

Венгрия подписала Римский статут – учредительный договор МУС – 15 января 1999 года и ратифицировала его спустя два года.

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