ВОЙНА В ГАЗЕ
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Глобальный призыв к Израилю: откройте доступ в Газу
Европа, Британия и Япония осудили блокаду, назвав частичное смягчение недостаточным и угрожающим жизням мирных жителей и гуманитарных работников
Глобальный призыв к Израилю: откройте доступ в Газу
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20 мая 2025 г.

Двадцать две страны, включая Францию, Германию и Великобританию, в совместном заявлении призвали Израиль немедленно обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа, отвергнув частичное смягчение блокады как недостаточную меру.

«Хотя мы признаем признаки ограниченного возобновления поставок, Израиль более двух месяцев блокировал гуманитарную помощь в Газу. Запасы продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости исчерпаны, населению грозит голод», - заявили министры иностранных дел 22 стран. «Жители Газы должны получить поддержку, в которой они остро нуждаются».

В заявлении критикуется поддержанный Израилем и США план частичного снятия блокады, который «не обеспечивает эффективную доставку помощи, ставит под угрозу получателей и гуманитарных работников, подрывает роль ООН и наших партнеров, а также связывает гуманитарную поддержку с политическими и военными целями».

Страны обратились к Израилю с двумя требованиями: немедленно возобновить поставки помощи в полном объеме и позволить ООН и гуманитарным организациям работать независимо для спасения жизней.

Заявление подписали министры иностранных дел Австралии, Германии, Великобритании, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Словении, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии и Японии, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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