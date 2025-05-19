Премьер-министр Испании Педро Санчес обвинил организаторов «Евровидения» в двойных стандартах, указав на противоречие в правилах конкурса, позволяющих участвовать Израилю на фоне вторжения в Газу, но отстранивших Россию после начала войны на Украине.

«Приверженность Испании международному праву и правам человека должна быть постоянной и последовательной в Европе», — заявил Санчес во время презентации отчета о культурном и творческом секторах страны.

Напомнив, как Россию быстро отстранили от глобальных платформ, таких как спортивные и музыкальные конкурсы, испанский премьер предположил, что тот же стандарт должен применяться и к Израилю, особенно учитывая продолжающуюся войну в Газе.

«Вот почему я считаю, что никто не удивился, когда три года назад после начала вторжения России в Украину международное сообщество потребовало исключить ее из международных соревнований. И в частности, никого не удивило отсутствие России на конкурсе «Евровидение», который мы наблюдали в минувшие выходные», — сказал он.

«Следовательно, Израиль также не должен участвовать, потому что мы не можем допустить двойных стандартов, даже в культуре», — добавил премьер.

Санчес завершил свое выступление посланием солидарности народу Палестины, который «переживает несправедливость войны и бомбардировок».

Возмущение испанского премьера проявились после того, как представительница Израиля Юваль Рапопорт заняла второе место на «Евровидении-2025», получив наибольшее число голосов зрителей. Тринадцать стран, включая саму Испанию, поставили ей максимальные 12 баллов, что вызвало критику среди политиков левого спектра.

Испанская телерадиокомпания RTVE уже направила запрос в Европейский вещательный союз, организовавший конкурс, с требованием провести аудит системы голосования. Представители левой партии Podemos предполагают, что высокие оценки израильской певице в телеголосовании стали результатом организованной кампании со стороны ультраправых и израильского правительства.

Внутриполитический конфликт в Испании вокруг «Евровидения» обострился еще больше после резкой критики со стороны ультраправой партии Vox. Ее представители возмутились тем, что во время трансляции конкурса комментаторы испанской телерадиокомпании RTVE упомянули о гибели более 50 тыс. мирных жителей в секторе Газа. Представитель Vox Хосе Антонио Фустер потребовал немедленной отставки генерального директора RTVE Хосе Пабло Лопеса, обвинив его в нарушении принципа политической нейтральности.

Испания не единственная страна, выразившая протест. Государственная телекомпания Бельгии пошла еще дальше, прервав трансляцию выступления израильской участницы в знак солидарности с Палестиной.

«Евровидение» — международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия участия в конкурсе не принимает с 2022 года, когда была исключена из-за начала военных действий в Украине.