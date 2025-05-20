Еще до победы Дональда Трампа на выборах Фонд «Наследие» — известный благодаря «Проекту 2025» — начал продвигать другую инициативу: полную ликвидацию пропалестинского движения в США. Этот план получил название «Проект Эстер» — по имени библейской царицы, спасшей евреев от уничтожения, пишет The New York Times (NYT).

По ее данным, в апреле представители фонда прибыли в Израиль, чтобы обсудить этот план с местными министрами и послом США Майком Хакаби.

Согласно утечкам, «Проект Эстер» призван бороться с антисемитизмом, приравнивая любую критику Израиля к «поддержке терроризма». Его цель — депортировать, уволить, лишить финансирования и исключить из общества всех, кто выступает в поддержку палестинцев.

Фонд предлагает убрать любую пропалестинскую символику из университетов, уволить преподавателей, удалить «антисемитский контент» из соцсетей, а иностранных студентов — депортировать. Планируется достичь всех целей в течение двух лет при наличии «дружественной администрации».

С момента возвращения Трампа в Белый дом большая часть предложений «Проекта Эстер» начала реализовываться, отмечает NYT. Власти угрожают университетам лишением миллиардов долларов, а легальных мигрантов пытаются депортировать за участие в протестах.

Авторы проекта — бывшие советники Трампа, евангелисты и христианские сионисты. Критики считают, что за лозунгами борьбы с антисемитизмом скрывается попытка подавить свободу слова и пересмотреть систему образования. Многие еврейские организации выступили против проекта, утверждая, что он использует страхи еврейского сообщества в интересах крайне правой повестки.

Как отмечают эксперты, проект игнорирует рост антисемитизма среди ультраправых и фактически криминализирует солидарность с Палестиной. Однако Трамп не раз публично поддерживал Фонд «Наследие» — как пишет NYT, участники фонда имеют колоссальное влияние на всю администрацию президента. Потому «Проект Эстер» — не просто размышления группы радикалов, а вполне реальная угроза всему пропалестинскому движению и шире — всей свободе слова в США.



