В День молодежи и спорта председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш понаблюдал за добычей нефти на месторождении Габар в провинции Шырнак, которое стало крупнейшим нефтяным открытием в истории Турецкой Республики.

Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар подчеркнул, что выбор даты 19 мая — Дня памяти Ататюрка, Дня молодежи и спорта — для этого мероприятия имеет особое символическое значение: «В этот знаменательный день 19 мая мы были здесь вместе с нашей молодежью. Мы фактически начали поход к энергетической независимости».

Министр отметил, что совсем недавно районы Габар, Като и Бестлер-Дерелер ассоциировались с терроризмом, «но, хвала Аллаху, по мере очищения этих регионов от террора, экономическая активность в них начала расти».

На месторождении Габар сейчас работает более 100 скважин с ежедневной добычей 81 тыс. баррелей того, что министр назвал «самой качественной турецкой нефтью».

Куртулмуш в сопровождении высокопоставленных чиновников и около 40 депутатов осмотрел первую разведочную скважину имени шехида Эсмы Чевик, открыл задвижку и наблюдал за потоком нефти.

«Для нас это действительно исторический день, исторический момент. Желаю успехов всем нашим коллегам, 3200 работникам. Пусть Аллах вознаградит их труды», — сказал Куртулмуш, выразив надежду, что эта добыча принесет пользу Турции.

Председатель парламента выразил надежду, «что нефть, которая будет добыта в этом регионе, обеспечит как полную энергетическую независимость Турции, так и процветание, благополучие, мир и единство региона». «Мы знаем, что запасы очень велики. Под тем местом, где мы стоим, кипит нефтяное море. 81 тыс. баррелей — это немало, и очень скоро эта цифра вырастет до 100 тыс. баррелей», — заявил политик.

Куртулмуш подчеркнул, что это богатство и причина большой радости для Турции. «Когда мы избавимся от нашей зависимости от импорта нефти, мы станем страной, которая не имеет дефицита текущего счета, а имеет профицит», — заявил он.

Министр Байрактар сообщил, что всего два дня назад президент страны объявил об обнаружении газового месторождения Сакарья с запасами около 75 млрд кубометров, что может обеспечить все потребности домохозяйств Турции в течение 3,5 лет.

Министр напомнил, что сержант Эсма Чевик, в честь которой названа эта добывающая площадка, погибла в 2019 году при взрыве самодельного взрывного устройства, установленного террористами PKK в провинции Шырнак. Вторая нефтедобывающая площадка названа в честь шехида Айбюке Ялчин.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные чиновники, включая председателя парламентской комиссии по энергетике Мустафу Варанка, губернатора Шырнака Бироля Экиджи, руководство Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) и представители местных властей.