ВОЙНА В ГАЗЕ
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США отказались «благославлять» израильскую бойню в Газе
Вице-президент Вэнс неожиданно отменил визит в Израиль, опасаясь, что его присутствие будет воспринято как одобрение эскалации боевых действий в Газе
США отказались «благославлять» израильскую бойню в Газе
Палестинцы с вещами перемещаются в прибрежный район Аль-Маваси после приказа израильской армии об эвакуации перед атакой на Хан-Юнус, Газа, 19 мая 2025 г. / AA
19 мая 2025 г.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил запланированный визит в Израиль из-за опасений, что его присутствие могло бы восприниматься как одобрение Вашингтоном расширенной военной операции Израиля в секторе Газа, сообщил новостной портал Axios в понедельник.

По данным источника, Вэнс отказался от предполагаемой остановки после своего визита в Рим, поскольку беспокоился, что его поездка может подразумевать поддержку США решения Израиля активизировать военную кампанию в то время, когда Вашингтон добивается соглашения о прекращении огня.

Администрация Трампа уведомила израильских официальных лиц в субботу о возможном визите Вэнса после участия в инаугурации Папы Льва XIV, согласно израильским источникам.

Хотя представитель Белого дома позже сослался на «логистические ограничения» как на причину отмены визита, другой американский чиновник сообщил Axios, что логистика не была настоящей проблемой. Скорее, официальные лица опасались, что поездка может быть воспринята Израилем и соседними странами как одобрение усиленного наступления Израиля.

Сам Вэнс заявил, что не видел этого сообщения, настаивая на том, что решение было принято из-за логистических сложностей.

«Логистически это было просто немного слишком сложно, — сказал он. — Я уверен, что мы посетим Израиль когда-нибудь в будущем, но не сегодня».

Аналогичным образом министр обороны США Пит Хегсет отменил свою поездку в Израиль, запланированную на прошлый понедельник. Администрация заявила, что вместо этого он присоединится к визиту президента Дональда Трампа на Ближний Восток.

Дипломатические корректировки происходят на фоне запуска Израилем операции «Колесницы Гидеона» в воскресенье — масштабного наземного наступления по всему сектору Газа с участием регулярной армии и резервистов.

С 2 марта Израиль блокирует поставки гуманитарной помощи в Газу, усугубляя и без того тяжелый кризис. Военная кампания привела к гибели более 53 000 палестинцев с октября 2023 года.

Израиль сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН, в то время как Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления в Газе.

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