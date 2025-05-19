ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп и Путин обсудят «тупик» в переговорах
После стамбульских переговоров Трамп проводит экстренные консультации с Путиным и Зеленским в попытке спасти застопорившийся мирный процесс
Трамп и Путин обсудят «тупик» в переговорах
Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters
19 мая 2025 г.

Процесс урегулирования конфликта в Украине зашел в тупик, поэтому президент США Дональд Трамп собирается поговорить с президентом России Владимиром Путиным, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Нам кажется, что мы заходим в тупик, поэтому президент [Трамп] будет говорить с ним [Путиным] по телефону», — сказал Вэнс.

Переговоры по телефону будут уже третьими по счету с момента вступления республиканца в должность. Ранее президенты общались 12 февраля и 18 марта, в ходе чего обсудили пути урегулирования украинского конфликта.

Перед разговором с Путиным Трамп уже провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации украинского телеканала ТСН, лидеры обсудили шаги, которые позволят урегулировать конфликт, и договорились созвониться повторно после переговоров Трампа с российским президентом.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США сам планирует проинформировать общественность об итогах переговоров: «Вы услышите лично президента, или к вам выйду я после того, как эти звонки закончатся».

Активизация телефонной дипломатии происходит после недавних переговоров России и Украины в Стамбуле, состоявшихся 16 мая. Это была первая за три года прямая встреча представителей воюющих сторон. По итогам стамбульских консультаций была достигнута договоренность о крупнейшем обмене пленными по формуле «1000 на 1000», а также решено, что стороны представят свое видение возможного прекращения огня в письменном виде. Российская сторона выразила удовлетворение результатами стамбульской встречи и готовность продолжать контакты.

США после прихода Трампа к власти выступили в качестве активного посредника в урегулировании, но неоднократно грозили отказаться от этой роли при отсутствии прогресса.

В свою очередь Зеленский 19 мая распорядился создать постоянную расширенную национальную группу для переговоров с Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа пройдет с учетом результатов «переговоров в Стамбуле».

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