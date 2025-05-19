МИД Турции выступил с жестким заявлением, осуждающим мероприятия, проведенные в Греции 19 мая 2025 года в связи с так называемой годовщиной «понтийского» вопроса, и назвал их «несовместимыми с исторической правдой».

«Мы решительно осуждаем бредовые заявления греческих властей, сделанные под предлогом годовщины так называемого «понтийского вопроса». Эти утверждения абсолютно не соответствуют историческим фактам. Мы категорически отвергаем попытки очернить с помощью надуманных обвинений нашу Войну за независимость, начатую 19 мая 1919 года под руководством великого лидера Гази Мустафы Кемаля Ататюрка», — говорится в заявлении.

Анкара подчеркивает, что греческая армия совершила бесчисленные зверства на оккупированных территориях Анатолии при поддержке «империалистических сил того времени». МИД Турции отмечает, что эти зверства были зафиксированы в отчетах Комиссии по расследованию союзных держав и в статье 59 Лозаннского мирного договора, согласно которой Греция была обязана выплатить компенсацию за нарушение законов войны.

«Понтийская» деятельность, возникшая в конце 19 века как продолжение греческой «Великой идеи» (Megali Idea) о расширении территорий за счет Турции, «была навсегда сорвана решительной борьбой нашей нации», подчеркивает турецкое внешнеполитическое ведомство.

В заявлении содержится призыв к греческим властям «прекратить политику эксплуатации данных исторических событий в популистских целях» и вместо этого вспомнить о «резне в Триполице 1821 года и других преступлениях против турок и других этнических групп».

МИД Турции заключает: «Подобным попыткам, направленным на нанесение ущерба отношениям между Турцией и Грецией, которые в последние годы развивались с положительной динамикой, путем извлечения вражды из истории, должен быть положен конец».