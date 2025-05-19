ТУРЦИЯ
2 мин чтения
Турция призвала Грецию не искажать историю
Анкара осудила «бредовые заявления» о «понтийских греках» и призвала вспомнить о зверствах греческой армии в Анатолии во время Войны за независимость
Турция призвала Грецию не искажать историю
МИД Турции / AA
19 мая 2025 г.

МИД Турции выступил с жестким заявлением, осуждающим мероприятия, проведенные в Греции 19 мая 2025 года в связи с так называемой годовщиной «понтийского» вопроса, и назвал их «несовместимыми с исторической правдой».

«Мы решительно осуждаем бредовые заявления греческих властей, сделанные под предлогом годовщины так называемого «понтийского вопроса». Эти утверждения абсолютно не соответствуют историческим фактам. Мы категорически отвергаем попытки очернить с помощью надуманных обвинений нашу Войну за независимость, начатую 19 мая 1919 года под руководством великого лидера Гази Мустафы Кемаля Ататюрка», — говорится в заявлении.

Анкара подчеркивает, что греческая армия совершила бесчисленные зверства на оккупированных территориях Анатолии при поддержке «империалистических сил того времени». МИД Турции отмечает, что эти зверства были зафиксированы в отчетах Комиссии по расследованию союзных держав и в статье 59 Лозаннского мирного договора, согласно которой Греция была обязана выплатить компенсацию за нарушение законов войны.

«Понтийская» деятельность, возникшая в конце 19 века как продолжение греческой «Великой идеи» (Megali Idea) о расширении территорий за счет Турции, «была навсегда сорвана решительной борьбой нашей нации», подчеркивает турецкое внешнеполитическое ведомство.

В заявлении содержится призыв к греческим властям «прекратить политику эксплуатации данных исторических событий в популистских целях» и вместо этого вспомнить о «резне в Триполице 1821 года и других преступлениях против турок и других этнических групп».

МИД Турции заключает: «Подобным попыткам, направленным на нанесение ущерба отношениям между Турцией и Грецией, которые в последние годы развивались с положительной динамикой, путем извлечения вражды из истории, должен быть положен конец».

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us