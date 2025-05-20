Евросоюз намерен предложить снижение ценового потолка на российскую нефть до $50 за баррель. С инициативой выступит Еврокомиссия на встрече министров финансов стран G7, проходящей на этой неделе в Канаде. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Да, мы будем рекомендовать снижение потолка», — подтвердил он в комментарии журналистам, уточнив, что обсуждение проходит в контексте 18-го санкционного пакета ЕС. По информации источников, знакомых с подготовкой предложения, планируется официально зафиксировать новую планку в $50.

Действующий лимит в $60 за баррель был установлен G7 в декабре 2022 года и запрещает компаниям из стран группы участвовать в поставках российской нефти дороже этой цены, включая страхование и транспортировку. Однако Россия частично обошла запрет с помощью так называемого «теневого флота», а нефть марки Urals нередко продавалась выше установленной планки.

Падение мировых цен на нефть в апреле, вызванное экономической нестабильностью и американскими тарифами, снова опустило стоимость Urals ниже $60. ЕС считает это моментом для усиления давления.

Инициатива Брюсселя обсуждается на фоне все более напряженной обстановки внутри G7. Новая тарифная политика Дональда Трампа, а также его «отстраненная» позиция по Украине омрачили переговоры. Как сообщают участники, формальное совместное заявление под вопросом — Белый дом настаивает, что документ должен отражать приоритеты США.

Министр финансов Украины Сергей Марченко также принимает участие в переговорах, где в центре обсуждений — помимо тарифов Трампа и санкций против РФ — меры по поддержке Киева, регулирование ИИ и борьба с финансовыми преступлениями. Хотя прорывов не ожидается, саммит рассматривается как шанс для западных стран скорректировать координацию на фоне усиливающихся разногласий.