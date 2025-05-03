ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Турция — в числе мировых лидеров по беспилотникам
Выступая на церемонии награждения ТЕХНОФЕСТ в ТРСК, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фестиваль стал символом научного и технологического прорыва всего региона
Президент Эрдоган: Турция — в числе мировых лидеров по беспилотникам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
3 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии вручения наград фестиваля ТЕХНОФЕСТ в Турецкой Республике Северного Кипра, где подчеркнул решимость Анкары и турок-киприотов сохранить присутствие на острове.

«С ТЕХНОФЕСТ-поколением, с нашими проектами и строящимися объектами по всему Северному Кипру мы останемся здесь еще на века», — заявил он.

Говоря о технологическом развитии Турции, Эрдоган отметил, что TEKNOFEST стал глобальным брендом и проводится уже в 11-й раз. В этом году на конкурс подали заявки участники из 22 стран.

«Мы ощущаем энтузиазм, в котором сплетаются история, наука и технологии», — добавил он.

Эрдоган подчеркнул: «Сегодня мы вновь заявляем: если потребуется, мы готовы защищать эти земли даже ценой жизни. Мы, как турецкий народ и турки-киприоты, являемся здесь хозяевами. Пусть это услышат те, кто до сих пор не понял».

Он также отметил, что Турция входит в тройку стран с наиболее развитой технологией беспилотников.

«Мы и дальше будем работать с той же решимостью и тем же энтузиазмом», — подчеркнул он.

Говоря о развитии образования, президент заявил: «Мы превращаем остров в образовательный центр. В Турецкой Республике Северного Кипра будут такие же возможности, как и в Турции».

Комментируя критику в адрес ТЕХНОФЕСТ, Эрдоган сказал: «Те, кто не выносит само существование турок-киприотов и выступает в роли их врагов, естественно, недовольны ТЕХНОФЕСТ».

Турецкий лидер также добавил: «Маргиналы, призывавшие бойкотировать фестиваль, как и в Турции, потерпели здесь полное поражение».

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