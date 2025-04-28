Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф сообщил, что Россия и Китай могут принять участие в международном расследовании теракта в районе Пахалгама в индийском штате Джамму-Кашмир. Об этом он заявил в интервью российскому агентству Sputnik.

Асиф подчеркнул, что Исламабад не заинтересован в начале вооруженного конфликта, если Индия первой не пойдет на эскалацию. Однако он добавил, что в случае нападения Пакистан готов дать равнозначный ответ.

«Если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или напасть, мы ответим соразмерно», — заявил министр.

22 апреля в районе Пахалгама вооруженные люди открыли огонь по туристам. В результате нападения погибли 26 человек, множество людей получили ранения.

После атаки премьер-министр Индии Нарендра Моди прервал свой визит в Саудовскую Аравию и вернулся в Нью-Дели, где провел совещание по безопасности с руководством страны.

Индийские власти обвинили в нападении лиц, прибывших с территории Пакистана. Позже Индия приостановила действие «Договора о водах Инда», потребовала от пакистанских советников покинуть страну в течение недели и аннулировала выданные гражданам Пакистана визы.

Пакистан отверг обвинения и ответил мерами в отношении Индии. Исламабад объявил о сокращении численности индийских дипломатов, приостановил торговлю, закрыл свое воздушное пространство для индийских самолетов и заморозил действие всех виз, выданных гражданам Индии.

Пакистанские власти также заявили, что любые попытки Индии изменить русло рек в бассейне Инда будут расценены как акт войны.

Кроме того, Исламабад дал понять, что может приостановить действие Симлского соглашения, подписанного после войны 1971 года, которое установило Линию контроля между двумя странами.