ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Путин предложил Украине внешнее управление
Владимир Путин предложил ввести в Украине временное управление под эгидой ООН и Запада, чтобы заменить власть, которую он считает нелегитимной
Путин предложил Украине внешнее управление
Президент России Владимир Путин / Reuters
28 марта 2025 г.

Президент России Владимир Путин предложил создать в Украине временное управление под эгидой ООН, США и европейских стран.

Выступая перед моряками атомного подводного крейсера «Архангельск», он заявил, что это нужно для того, чтобы привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым Москва сможет заключить мирный договор.

«Можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы», — сказал Путин.

По его словам, документы, подписанные с новой украинской властью, будут признаны в мире и станут надежными. Сейчас же, утверждает он, России не с кем вести переговоры, поскольку выборы президента Украины не проводились, а президент Украины Владимир Зеленский не может считаться легитимным главой государства.

«Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже», — пояснил Путин.

Он также заявил, что в условиях отсутствия выборов в стране якобы «руководят неонацистские формирования», такие как «Азов».

Путин напомнил, что практика внешнего управления уже применялась в рамках ООН — в Восточном Тиморе, Папуа-Новой Гвинее и некоторых частях бывшей Югославии.

«Это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует. Но это один из вариантов, и такая практика в работе ООН имеется», — добавил он.

Президент также заявил, что Россия владеет стратегической инициативой по всей линии фронта.

«Я еще недавно говорил: «Мы их дожмем». Есть основания полагать, что мы их добьем», — сказал он.

По словам Путина, российская армия контролирует 99% Луганской области и более 70% Донецкой, Запорожской и Херсонской. Он отметил, что продвижение идет «постепенно», но армия «действует все более эффективно».

При этом он подчеркнул, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта, но «не за наш счет». По его словам, безопасность страны должна быть гарантирована «на длительную историческую перспективу».

В США на это предложение отреагировали резко. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома заявил, что управление в Украине определяется ее конституцией и народом.

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