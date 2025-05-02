ВОЙНА В ГАЗЕ
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Продукты в Газе подорожали на 1400%
Цены на элементарные картошку и хлеб в Газе бьют рекорды из-за блокады
Продукты в Газе подорожали на 1400%
Дети Газы в очереди за продовольствием / Reuters
2 мая 2025 г.

Цены на продукты питания в Газе взлетели до небывалого уровня. Почти два месяца израильская блокада полностью перекрывает доступ как гуманитарных, так и коммерческих грузов. Запасы иссякают, а вместе с ними — и надежды.

«С каждым днем выбор сокращается, а цены растут», — рассказал в беседе с Reuters продавец Абдель Карим Месбах. На половину килограмма картофеля он потратил весь свой дневной заработок — 20 шекелей ($5,50). 

«Дети очень хотели картошку. Когда я видел, как они ели и просили еще — я заплакал», — рассказывает он. Сейчас его семья живет в палатке среди руин Джебалии.

После январского перемирия гуманитарная помощь на короткое время вернулась в Газу. Но с тех пор, как Израиль возобновил боевые действия, рынок снова оказался на грани коллапса. В северной Газе лимоны и сахар подорожали вдвое — до 60 и 70 шекелей за килограмм ($20). Подгузники в южной части анклава теперь стоят 180 шекелей ($50). Мясо, яйца и капуста почти полностью исчезли с прилавков.

По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП), все 25 пекарен, которые обеспечивались мукой и топливом через ООН, прекратили работу. 

«Цены на продукты выросли до 1400% по сравнению с периодом перемирия. Резко сократился доступ к базовым продуктам, особенно для уязвимых слоев населения», — сообщили в ВПП.

Израиль объясняет блокаду необходимостью оказать давление на ХАМАС с целью освобождения оставшихся 59 заложников. Однако правозащитные организации называют происходящее «тактикой голода» и «коллективным наказанием». ООН обязала Израиль ослабить блокаду, приравнивая ее к военному преступлению против человечности.

«Я часто не ем, чтобы оставить еду детям — особенно ночью, когда они просыпаются от голода», — говорит мать четверых детей Рим аш-Шанти из Газы. 

По ее словам, семья месяцами ела только рис, бобовые и хлеб, пока не решилась потратить 80 шекелей ($22) на овощи: кабачки, баклажан, перец, лук и пару помидоров.

«Мои дети мечтают о своих любимых блюдах. А я не могу им ничего дать», — говорит она.

До войны Газа славилась рыбой и традиционными блюдами, как маалуба — рис с жареными овощами и курицей. Сегодня жители готовят «фальшивую маалубу» — без мяса. Рыбаки больше не выходят в море: слишком опасно — Израиль бомбит не только сушу, но и все побережье Газы.

ООН раскритиковала израильские предложения по «усиленному контролю» за распределением помощи. Представитель БАПОР Джульетта Тума предупредила: если контроль перейдет к стороне конфликта, это может помешать доставке помощи нуждающимся.

Тем временем благотворительные кухни, как та, что управляется Rebuilding Alliance, уже сократили число питающихся с 70 тыс. до 40 тыс. человек в день. К концу недели помощь может прекратиться совсем.

Даже тем, кто получает деньги из-за рубежа, нечем расплачиваться: банкоматы и банки разрушены, наличности нет. За электронный перевод продавцы требуют комиссию в 30%.

Житель Газы Мухаммед Хамдона заплатил 107 шекелей ($30) за несколько килограммов овощей. 

«Дети смотрели на огурцы, как будто это шоколад. Ни один взрослый ничего не съел», — добавил он.


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