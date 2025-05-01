ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
США и Украина подписали соглашение о недрах
США и Украина подписали соглашение о совместном управлении Инвестиционным фондом восстановления на паритетных условиях — 50 на 50, при сохранении контроля Киева над ресурсами
США и Украина подписали соглашение о недрах
США и Украина заключили соглашение о природных ресурсах / Reuters
1 мая 2025 г.

Соединенные Штаты и Украина заключили соглашение о природных ресурсах, учреждающее совместный Инвестиционный фонд восстановления. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

«Благодаря усилиям президента Дональда Трампа по обеспечению прочного мира я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения», — заявил Бессент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что фонд создается на паритетных условиях: 50 на 50. По его словам, обе стороны будут иметь равные права голоса. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и ресурсами.

Шмыгаль отметил, что соглашение не влечет за собой долговых обязательств и не препятствует вступлению Украины в ЕС.

Как сообщает Bloomberg, сделка предоставляет США привилегированный доступ к инвестиционным проектам в сфере природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и газ.

Ранее Bloomberg ознакомился с проектом документа. В нем указано, что стороны будут стремиться привлечь инвестиции в горнодобывающий и энергетический секторы. Прибыль от этих проектов будет распределяться между участниками фонда.

В ходе переговоров США отказались от изначального требования компенсировать предоставленную помощь за счет фонда.

Президент США Дональд Трамп в последние недели открыто критиковал президента Украины Владимира Зеленского за затягивание подписания соглашения. По его словам, сделка должна была быть подписана еще в феврале.

Украинская сторона ранее настаивала на включении в соглашение гарантий безопасности.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us