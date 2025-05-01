Соединенные Штаты и Украина заключили соглашение о природных ресурсах, учреждающее совместный Инвестиционный фонд восстановления. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

«Благодаря усилиям президента Дональда Трампа по обеспечению прочного мира я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения», — заявил Бессент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что фонд создается на паритетных условиях: 50 на 50. По его словам, обе стороны будут иметь равные права голоса. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и ресурсами.

Шмыгаль отметил, что соглашение не влечет за собой долговых обязательств и не препятствует вступлению Украины в ЕС.

Как сообщает Bloomberg, сделка предоставляет США привилегированный доступ к инвестиционным проектам в сфере природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и газ.

Ранее Bloomberg ознакомился с проектом документа. В нем указано, что стороны будут стремиться привлечь инвестиции в горнодобывающий и энергетический секторы. Прибыль от этих проектов будет распределяться между участниками фонда.

В ходе переговоров США отказались от изначального требования компенсировать предоставленную помощь за счет фонда.

Президент США Дональд Трамп в последние недели открыто критиковал президента Украины Владимира Зеленского за затягивание подписания соглашения. По его словам, сделка должна была быть подписана еще в феврале.

Украинская сторона ранее настаивала на включении в соглашение гарантий безопасности.